Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
Общество
ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины
Политика
ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД
Общество
В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения
Мир
В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ
Общество
Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке
Политика
Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Мир
Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине
Армия
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Мир
Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины
Политика
Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»
Культура
В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

В ООН заявили об угрозе голода в Сирии

ООН: больше половины населения Сирии может столкнуться с голодом в 2023 году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше половины населения Сирии (12,1 млн человек) в текущий момент сталкивается с нехваткой продовольствия. Еще 2,9 млн жителей страны могут оказаться в условиях голода. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Всемирная продовольственная программа (ВВП) ООН.

По данным ВВП, главными факторами, влияющими на нехватку продуктов питания в Сирии, стали 12-летний конфликт на территории страны и последствия недавнего землетрясения. Так, после стихийного бедствия на севере страны Всемирная продовольственная программа оказала помощь 1,7 млн человек. Всего же продовольствие от организации получают 5,5 млн жителей Сирии.

Организация заявила, что для продолжения работы ей потребуется $450 млн до конца 2023 года. Сюда входит $150 млн для поддержки 800 тыс. человек, пострадавших от землетрясения, в течение полугода.

«Без достаточных ресурсов ВПП придется резко сократить число получающих помощь начиная с июля, в результате чего миллионы нуждающихся людей останутся без продовольствия», — отмечается в сообщении организации.

В организации добавили, что в настоящее время Сирия является одной из шести стран с самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности в мире. Цены на основные продовольственные товары за прошлый год выросли в два раза. В целом же продовольствие подорожало в 13 раз к уровню трехлетней давности. При этом страна всё больше зависит от импорта продуктовых товаров.

Голодные игры: как Россия может помочь в продовольственном кризисе
В чем российский президент обвинил западные страны и почему напомнил о Марии-Антуанетте

Ранее, 28 февраля, Россия призвала ООН организовать поставки удобрений в Сирию, которые сейчас затруднены из-за санкций США. По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, с учетом того, что в Сирии назревает голодная катастрофа, именно Вашингтон должен предпринять необходимые шаги, чтобы остановить ее.

Полянский также назвал лицемерием тот факт, что ряд стран упрекает Россию в недостаточной помощи Сирии, в то время как с их стороны поставки гуманитарной помощи существенно ниже.

Ранее, в июле прошлого года, в ООН предупредили, что мир вскоре столкнется с массовым голодом, неконтролируемой миграцией и политической дестабилизацией, если не будут приняты меры по решению вопросов с продовольственным кризисом.

17 июля 2022 года доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев допустил, что в 2023 году мир столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России. Он отметил, что развивающиеся страны не смогут платить $400 за тонну пшеницы и $800 за тонну удобрений, поэтому бедные регионы ждет продовольственный кризис и голод.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023