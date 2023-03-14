В ООН заявили об угрозе голода в Сирии

Больше половины населения Сирии (12,1 млн человек) в текущий момент сталкивается с нехваткой продовольствия. Еще 2,9 млн жителей страны могут оказаться в условиях голода. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Всемирная продовольственная программа (ВВП) ООН.

По данным ВВП, главными факторами, влияющими на нехватку продуктов питания в Сирии, стали 12-летний конфликт на территории страны и последствия недавнего землетрясения. Так, после стихийного бедствия на севере страны Всемирная продовольственная программа оказала помощь 1,7 млн человек. Всего же продовольствие от организации получают 5,5 млн жителей Сирии.

Организация заявила, что для продолжения работы ей потребуется $450 млн до конца 2023 года. Сюда входит $150 млн для поддержки 800 тыс. человек, пострадавших от землетрясения, в течение полугода.

«Без достаточных ресурсов ВПП придется резко сократить число получающих помощь начиная с июля, в результате чего миллионы нуждающихся людей останутся без продовольствия», — отмечается в сообщении организации.

В организации добавили, что в настоящее время Сирия является одной из шести стран с самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности в мире. Цены на основные продовольственные товары за прошлый год выросли в два раза. В целом же продовольствие подорожало в 13 раз к уровню трехлетней давности. При этом страна всё больше зависит от импорта продуктовых товаров.

Ранее, 28 февраля, Россия призвала ООН организовать поставки удобрений в Сирию, которые сейчас затруднены из-за санкций США. По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, с учетом того, что в Сирии назревает голодная катастрофа, именно Вашингтон должен предпринять необходимые шаги, чтобы остановить ее.

Полянский также назвал лицемерием тот факт, что ряд стран упрекает Россию в недостаточной помощи Сирии, в то время как с их стороны поставки гуманитарной помощи существенно ниже.

Ранее, в июле прошлого года, в ООН предупредили, что мир вскоре столкнется с массовым голодом, неконтролируемой миграцией и политической дестабилизацией, если не будут приняты меры по решению вопросов с продовольственным кризисом.

17 июля 2022 года доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев допустил, что в 2023 году мир столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России. Он отметил, что развивающиеся страны не смогут платить $400 за тонну пшеницы и $800 за тонну удобрений, поэтому бедные регионы ждет продовольственный кризис и голод.