Адвокат Марии Корчагиной, матери Дениса Капустина, заявила, что женщину затравили в Германии за поступки сына. Об этом сообщил 14 марта журналист REGNUM из здания суда, где сегодня слушается дело о наследстве главаря украинской диверсионно-разведывательной группы, напавшей на село Любечане Брянской области.

«Мария Ефимовна подвергается осуждению не только со стороны граждан Российской Федерации, что у нее сын террорист <...> она также подвергается нападкам в Германии, где она уже давно проживает», — заявила адвокат Альбина Соловьева.

Сторона защиты ранее настаивала, что процесс должен быть закрытым, так как это дело о наследстве не имеет общественного резонанса. Однако суд отказал в требовании, не увидев для этого оснований.

Очередное заседание по делу о наследстве назначено на 25 апреля.

2 марта группа украинских диверсантов обстреляла автомобиль, в котором находились дети, в селе Любечане Брянской области. В результате атаки на область погибли два человека, ранены 10-летний школьник Федор и еще один взрослый.

Находившиеся в машине девочки не пострадали благодаря действиям школьника, который, получив ранение, вывел их из автомобиля и отвел в лес, после чего поймал попутку и доехал с ними до безопасного места.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов. Он также подчеркнул, что Россия будет привлекать внимание международной общественности к произошедшему.