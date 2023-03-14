В Химках таксист после ДТП с пешеходом ударил его и скрылся с места аварии

В Химках Московской области во вторник, 14 марта, таксист, управлявший автомобилем Kia Optima, сбил 19-летнего молодого человека, ударил его и скрылся с места преступления, сообщил источник «Известий».

ДТП произошло на Совхозной улице.

«Объявлен план «Перехват», — уведомил собеседник издания.

В Тобольске Тюменской область утром 13 марта водитель за рулем Lada Granta сбил 11-летнего мальчика, который шел в школу. Ребенок пытался перебежать дорогу в не предусмотренном для этого месте. В результате ДТП мальчик получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.