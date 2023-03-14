Вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды за обман 200 человек

В Феодосии вынесен приговор трем организаторам финансовой пирамиды за обман почти 200 человек. Об этом во вторник, 14 марта, сообщается на сайте прокуратуры Республики Крым.

Одного из участников преступления приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, двоим другим назначили по два года условно. Приговор не вступил в законную силу.

Подсудимых обвиняли в организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, совершенной группой в особо крупном размере.

Осужденные создали в Феодосии «финансовую пирамиду» и заключали с пайщиками договоры на использование личных сбережений. Таким образом компании удалось получить больше 80 млн рублей. При этом создатели бизнеса не вели никакой законной инвестиционной или предпринимательской деятельности.

Ранее, 24 января, сообщалось, что приговор по аналогичному делу вынесли в Тюмени. Там бывшему гендиректору компании, которого признали виновным в организации финансовой пирамиды, назначили пять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, с мужчины взыскана вся сумма ущерба — 61 млн рублей.