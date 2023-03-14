Мужчина погиб в результате пожара в частном доме под Волгоградом

В поселке Городище под Волгоградом в результате пожара в частном доме погиб 56-летний мужчина. Об этом изданию «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел вечером 13 марта, в доме горели вещи на площади 5 кв. м. После тушения было обнаружено тело мужчины, им оказался 56-летний хозяин домовладения.

«Мужчина жил один. Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания — в месте обнаружения тела», — сообщил изданию источник в экстренных службах региона.

По данным «НовостиВолгограда.ру», территориальный отдел СУ СКР по факту смертельного пожара организовал проверку. Все обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Тем же вечером пожар случился в одноэтажном частном доме в Калуге. Строение сгорело до основания, внутри были обнаружены тела двух человек.