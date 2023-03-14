Стало известно о запросе Киева на передачу Финляндией поездов Allegro
Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro, сообщает 14 марта на своем сайте финское агентство STT.
«VR получила информацию о просьбе о передаче сегодня», — говорится в сообщении.
По данным агентства, с премьер-министром Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев на прошлой неделе встретился гендиректор «Украинских железных дорог» Александр Камышин. Просьба о передаче поездов была передана политику 10 марта.
В августе 2022 года VR заявила о списании всего подвижного состава и запасных частей, которые связаны с поездами Allegro, ходившими между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Сумма составила €45,4 млн.
Финляндия закрыла движение поезда Allegro с 28 марта того же года (изначально закрытие ожидалось с 26 марта) из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада.
С 27 марта компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, прекратила принимать поезда из России из-за санкций.
Allegro переставали курсировать из-за пандемии коронавируса в начале 2020 года, сообщение было возобновлено в декабре 2021 года.
Поезда произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6.
На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы. Рестрикции приняты как отдельными странами, так и блоками государств. Евросоюз ввел в отношении России 10 санкционных пакетов.