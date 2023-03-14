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Стало известно о запросе Киева на передачу Финляндией поездов Allegro

Агентство STT сообщило, что финская госкомпания получила запрос Киева на передачу поездов Allegro
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Фото: Global Look Press/dpa/Stringer
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Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro, сообщает 14 марта на своем сайте финское агентство STT.

«VR получила информацию о просьбе о передаче сегодня», — говорится в сообщении.

По данным агентства, с премьер-министром Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев на прошлой неделе встретился гендиректор «Украинских железных дорог» Александр Камышин. Просьба о передаче поездов была передана политику 10 марта.

В августе 2022 года VR заявила о списании всего подвижного состава и запасных частей, которые связаны с поездами Allegro, ходившими между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Сумма составила €45,4 млн.

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Финляндия закрыла движение поезда Allegro с 28 марта того же года (изначально закрытие ожидалось с 26 марта) из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада.

С 27 марта компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, прекратила принимать поезда из России из-за санкций.

Allegro переставали курсировать из-за пандемии коронавируса в начале 2020 года, сообщение было возобновлено в декабре 2021 года.

Поезда произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы. Рестрикции приняты как отдельными странами, так и блоками государств. Евросоюз ввел в отношении России 10 санкционных пакетов.

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