Пенсионер умер после пожара в частном доме в Саратове

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 72-летнего мужчины после пожара в Саратове. Пенсионер получил значительные ожоги.

Пожар произошел 11 марта в селе Воскресенка. Огонь охватил весь дом, площадь горения составила 45 кв. м. В ликвидации пожара участвовали два расчета. Жильца госпитализировали в комбустиологический центр, пишет ИА «Взгляд-инфо».

14 марта потерпевший скончался. Следователи назначили проведение судебно-медицинского исследования. В ходе проверки будет установлена причина пожара.

В ночь на 14 марта пожар произошел в частном доме в Киевском проезде в Калуге. Два человека погибли.