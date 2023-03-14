Суд вынес обвинительный приговор напавшим на пассажира в метро Москвы

Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем мужчинам, которые в 2021 году избили заступившегося за девушку пассажира метро. Об этом 14 марта «Известиям» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

На скамье подсудимых находились Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза и применение насилия»), ч. 2 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Суд назначил Ханмагомедову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отменой условного наказания по предыдущему приговору суда, Мусалаеву — 11 лет лишения свободы, Залибекову — 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Инцидент произошел 4 октября 2021 года. Трое мужчин в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего жителя Воронежской области Романа Ковалева. Нападение произошло после словесной перепалки в вагоне метро по пути следования от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

Как рассказала пассажирка электропоезда, нарушители вели себя агрессивно, они начали приставать и сгонять женщин с мест. Она уточнила, что в драку мужчины полезли, когда один из пассажиров заметил, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично». Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

По данным следствия, после совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа ранить правоохранителей, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

В результате происшествия Ковалев получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Мужчину госпитализировали. Председатель СК Александр Бастрыкин предложил представить потерпевшего к награде — вручить ему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».