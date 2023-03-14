Жителей Коми предупредили об усилении ветра

Синоптики предупредили жителей Коми о значительном усилении ветра в ближайшие сутки. Жителям республики рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18 часов 14 марта до утра 15 марта. Скорость юго-западного ветра будет составлять 8–13 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

До вечера 15 марта на крайнем северо-востоке скорость ветра будет составлять до 17/22 м/с. Видимость упадет до 500–1000 м.

В МЧС отмечают, что во время усиления ветра следует отказаться от поездок на личном автотранспорте, парковать машины рекомендуется вдали от деревьев. Пешеходов просят обходить стороной шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей.

Днем ранее в Коми действовало штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. В Воркутинском районе скорость ветра достигала 27 м/с.