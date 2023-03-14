Родственник основателя сети Auchan погиб под лавиной в Альпах

Французский предприниматель Гийом Мюлье погиб в возрасте 61 года в результате схода лавины в Альпах в департаменте Савойя. Об этом 14 марта сообщил BFMTV.

Лавина сошла днем 13 марта возле коммуны Модан. Она накрыла Мюлье вместе с еще пятью лыжниками. Спасателям удалось спасти всех, кроме него.

Мюлье является двоюродным племянником Жерара Мюлье — основателя и владельца сети розничной торговли Auchan. Он отошел от семейного бизнеса и основал собственную компанию по разработке программного обеспечения DIMO Software.

Ранее, 4 марта, два человека погибли в результате схода лавины в турецкой провинции Артвин. Семерым лыжникам удалось выбраться из-под лавины. Одним из них оказался продюсер телеканала TRT Сердар Кылыч, который помог разгрести снежный завал и спасти других.