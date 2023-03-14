Минобороны Белоруссии сообщило о призыве на военные сборы в марте

Минобороны Белоруссии в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Задача сборов — повышение уровня боевой готовности соединений и воинских частей.

«В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы», — отметили в минобороны Белоруссии.

Военнообязанные в ходе сборов повысят профессиональные знания, примут участия в тренировках, ознакомятся с новым вооружением и техникой.

В конце февраля помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск оценивает обстановку вокруг страны как кризисную, предрекающую наличие прямых угроз военной безопасности.

Он подчеркнул, что поблизости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.

9 февраля стало известно об очередном перехвате белорусскими пограничниками разведывательного дрона ВСУ в Столинском районе.

11 декабря 2022 года начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич подчеркнул, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.