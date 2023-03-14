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Пресс-секретарь Путина Песков назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли России

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Продление зерновой сделки — это жест доброй воли со стороны России, так как условия по второй части соглашения выполнены не были. Об этом 14 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва ценит усилия, которые были приложены для решения вопроса по снятию санкций по линии ООН, однако, несмотря на старания генсека организации Антониу Гуттериша, «пробить глухую стену коллективного Запада» не удалось.

«Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому <...> это своего рода жест доброй воли со стороны Российской Федерации», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Он добавил, что Москва по-прежнему надеется, что вторая часть соглашения всё же будет реализована.

Женевский гамбит: почему Россия не против продления зерновой сделки
Правда, в этот раз — не на 120 дней, а лишь на 60

Ранее в этот день замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней на прежних условиях. При этом Москва намерена и дальше бороться за отмену преград для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.

Соглашение по зерновой сделке было подписано 22 июля 2022 года Россией, Турцией, Украиной и ООН в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.

Зерновая сделка представляет собой часть пакетной договоренности и предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Именно это условие, подчеркивает Москва, и не было выполнено, несмотря на заверения ООН.

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