Миллиардер Гриффин указал на крушение американского капитализма

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Гриффин заявил в разговоре с Financial Times 14 марта, что американский капитализм рушится на глазах.

Таким образом он отреагировал на меры по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), обнародованные американскими регуляторами.

Гриффин заявил, что «из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков», произошла потеря финансовой дисциплины, а властям не нужно было принимать такие решительные меры и продемонстрировать урок морального риска.

«Потери для вкладчиков были бы несущественными и это привело бы к повышению значения управления рисками», — отметил бизнесмен.

11 марта в США обанкротился один из крупнейших банков Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. Банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами. Вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

С 13 марта клиенты SVB получили доступ к своим средствам. При этом власти добавили, что сейчас предпринимаются решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе.

В тот же день американский президент Джо Байден попытался убедить граждан США, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

Вместе с тем аналитик «РСХБ Управление Активами» Кирилл Терещенко в беседе с «Известиями» предположил, что крах Silicon Valley Bank может говорить о рецессии в экономике США.

При этом директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков указал, что в текущей ситуации в США системного банковского кризиса не наблюдается, однако часть банков будет закрыта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» 14 марта, заверил, что банковский кризис в США не окажет влияния на Россию.