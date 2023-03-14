В технополисе «Москва» будут производить лазерные станки

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» планируют производить лазерные станки. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Лазерные станки будут востребованы в промышленности, в частности в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации, считает глава города. Они помогут ускорить выпуск продукции и повысить ее качество.

Создавать оборудование будет российская компания полного цикла «ЛАССАРД» на площадке «Печатники» особой экономической зоны.

Производитель планирует инвестировать в создание станков около 230 млн рублей. Предполагается, что за год компания в 20 раз увеличит объем выпуска продукции.



«Город, со своей стороны, поддерживает такие производства», — одобрил планы компании Собянин.

Отмечается, что «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва», где начнется производство станков, входит в число пяти площадок, на которых действует льготный режим для резидентов вместе с «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».

Ранее, 3 февраля, стало известно, что на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» также начался выпуск инновационных трехфазных систем бесперебойного питания. Производством занимается российская компания «Систэм Электрик». Системы защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения.