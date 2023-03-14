Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
Общество
ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины
Политика
ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД
Общество
В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения
Мир
В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ
Общество
Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке
Политика
Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Мир
Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине
Армия
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Мир
Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины
Политика
Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»
Культура
В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

В технополисе «Москва» будут производить лазерные станки

Собянин: в ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство лазерных станков
0
Фото: t.me/mos_sobyanin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» планируют производить лазерные станки. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Лазерные станки будут востребованы в промышленности, в частности в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации, считает глава города. Они помогут ускорить выпуск продукции и повысить ее качество.

Создавать оборудование будет российская компания полного цикла «ЛАССАРД» на площадке «Печатники» особой экономической зоны.

Производитель планирует инвестировать в создание станков около 230 млн рублей. Предполагается, что за год компания в 20 раз увеличит объем выпуска продукции.

«Город, со своей стороны, поддерживает такие производства», — одобрил планы компании Собянин.

Отмечается, что «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва», где начнется производство станков, входит в число пяти площадок, на которых действует льготный режим для резидентов вместе с «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».

Москва промышленная: в городе на треть подскочили инвестиции в индустрию
Какие отрасли становятся ведущими в условиях новой реальности

Ранее, 3 февраля, стало известно, что на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» также начался выпуск инновационных трехфазных систем бесперебойного питания. Производством занимается российская компания «Систэм Электрик». Системы защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023