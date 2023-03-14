Электромобиль Voyah Free претендует на рекорд скорости в РФ

Кроссовер Voyah Free претендует на установку рекорда России по скорости среди электромобилей. Об этом 14 марта рассказала «Известиям» пресс-служба бренда.

Попытка национального рекорда состоялась во время 11-го фестиваля «Дни скорости на льду Байкала». За рулем электрокроссовера Voyah Free многократный победитель кольцевых гонок Виталий Ларионов развил среднюю скорость более 217 км/ч.

Кроме того, десятикратный рекордсмен России Максим Леонов смог на гибридном электрокроссовере Voyah Free EVR при старте с хода развить среднюю скорость более 194 км/ч. Также при старте с места трехкратный рекордсмен России по автоспорту Илья Кашин развил среднюю скорость более 102 км/ч.

Все полученные данные будут переданы в Российскую автомобильную федерацию для рассмотрения на совете по спорту и последующего утверждения рекордов.

10 марта стало известно, что Voyah занял второе место по продажам электромобилей и автомобилей с гибридной силовой установкой среди брендов, представленных на российском рынке и имеющих дилерскую сеть. В феврале было продано 102 автомобиля Voyah — это на 168% больше показателя предыдущего месяца.

До этого, 10 февраля, официальные дилеры марки Voyah начали продажи в РФ гибридного минивэна премиум-класса Voyah Dream. Он оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и полуторалитровым бензиновым мотором. Суммарная мощность силовой установки составляет 393 л.с. Максимальная скорость машины — 200 км/ч.