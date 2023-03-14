Дело возбудили после падения рабочего с шестого этажа на стройке в Красногорске

Уголовное дело возбуждено в Красногорске по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, что стало причиной гибели рабочего. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила во вторник, 14 марта.

«По данным следствия, 10 марта при производстве комплекса строительных работ, в том числе связанных с перемещением строительных материалов в находящемся на этапе строительства здании, арматурщик упал с высоты шестого этажа. От полученных травм рабочий скончался на месте», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Врадий уточнила, что следователи и криминалисты провели осмотр места, была назначена судебно-медицинская экспертиза, произведена выемка документации по охране труда. В настоящее время проводятся допросы, пишет РИАМО. Расследование направлено на установление лица, ответственного за произошедшее.

Накануне рабочий упал в открытую шахту лифта во время ремонта и разбился насмерть в доме на улице Усачева в центре Москвы. Погибший был 1986 года рождения, пишет Life.Ru.