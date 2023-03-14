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В Приднестровье заявили о подготовке теракта в отношении делегации ОБСЕ

Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ
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Фото: Global Look Press/dpa/Ulf Mauder
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В Приднестровье готовился теракт в отношении делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 14 марта на пресс-конференции заявил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

Прокурор отметил, что нападение на делегацию ОБСЕ готовили те же заговорщики, что планировали покушение на должностных лиц республики.

«Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев», — цитирует его Telegram-канал «ТСВ Приднестровье».

По словам Гурецкого, преступники планировали начинить взрывчаткой автомобиль и оставить его на пути следования делегации ОБСЕ в троллейбусном «кармане» на дороге в сторону Кишинева.

«Изначально заминированный Land Rover предназначался против делегации ОБСЕ. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Красносельский», — пояснил прокурор.

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14 февраля в Бендерах находился председатель ОБСЕ Буяр Османи. Он приезжал на переговоры с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Делегация включала 20 человек, в том числе спецпредставителя по Приднестровью Томаса Хартинга, главу миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.

Ранее, 9 марта, министерство госбезопасности ПМР сообщило о том, что в Приднестровье предотвращено покушение на ряд должностных лиц республики. Глава МИД республики Виталий Игнатьев заявил, что покушение готовилось в том числе на президента Красносельского. Также сообщалось, что Красносельский был предупрежден о том, что в республике готовится террористический акт.

Согласно материалам министерства госбезопасности ПМР, организатор теракта в Тирасполе должен был получить $2,5 тыс. от Службы безопасности Украины (СБУ) за его исполнение. В качестве организатора назван Вячеслав Кисничан. Кроме того, отмечается, что если бы террористы добились успеха, то радиус поражения от взрыва составил бы 400 м.

Игнатьев в разговоре с «Известиями» назвал целью планировавшегося теракта подрыв системы госуправления. Вместе с тем прокурор Гурецкий полагает, что целью готовившегося в Приднестровье теракта была дискредитация Российской Федерации и российских миротворцев.

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