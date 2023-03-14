АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожника Lada Niva Bronto

Концерн АвтоВАЗ возобновил продажи вездехода Lada Niva Bronto, который считается самой дорогой и «экстремальной» версией модели Niva Legend. Об этом 14 марта сообщается на сайте компании.

Главными особенностями версии Bronto стали самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах и главная пара с увеличенным передаточным числом 4.1. Кроме того, у Bronto улучшена геометрия кузова — клиренс 240 мм и увеличенный ход подвесок. У вездехода также усилена задняя ось и доработаны амортизаторы. При этом автомобиль оснащен стандартным 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом.

В компании подчеркивают, что все эти конструктивные доработки официально сертифицированы, имеют фирменную гарантию, а в плане эксплуатации автомобиля значительно повышают его проходимость.

Приобрести внедорожник этой версии можно в двух комплектациях — Luxe и Prestige. В базовом исполнении (Luxe) автомобиль оснащен металлическими бамперами, рейлингами, расширителями колесных арок и 15-дюймовыми легкосплавными колесами. На колесах специальные шины с глубоким протектором в диаметре 29 дюймов. В комплектацию Prestige входят противотуманнные фары, оригинальная решетка радиатора, пластиковые бамперы и защита порогов. За отдельную плату на машины обеих комплектаций можно установить сертифицированную световую панель на крышу.

Минимальная стоимость Lada Niva Bronto начинается от 1 млн 175 тыс. 900 рублей.

В ноябре прошлого сообщалось, что в Великобритании был выставлен на продажу последний внедорожник Lada Niva. Стоимость машины в исполнении Bronto Prestige составила £22 342 (примерно 1 млн 640 тыс. рублей).

7 сентября прошлого года Lada Niva попала в список самых надежных внедорожников всех времен, опубликованный американским изданием Slash gear.