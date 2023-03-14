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В Кремле отреагировали на призыв министра экономики Сербии о санкциях против РФ

Песков: Сербия подвергается давлению со стороны Запада за свою дружественную позицию по отношению к РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал требование Движения социалистов Сербии об отставке министра экономики страны Раде Басты, призывавшего к санкциям против РФ.

«Мы знаем, что сербы — наши большие друзья. Мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного запада за свою дружественную позицию по отношению к нашей стране. <...> Идея, отличная от генеральной линии Белграда, не всегда популярна в Сербии и критикуется сербами, как-то что было заявлено вами», — заявил Песков в беседе с журналистами 14 марта.

Пресс-секретарь добавил, что РФ высоко ценит позицию, которую Сербия занимала до сих пор. Он также отметил, что самые сложные вопросы на повестке дня российская сторона продолжит по-партнерски обсуждать с «сербскими друзьями».

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Движение социалистов Сербии днем ранее опубликовало заявление с требованием отставки министра экономики страны Раде Басты, который призвал ввести санкции против России.

Баста 13 марта заявил, что Сербии необходимо присоединиться к санкционной политике против России. Свою позицию он объяснил тем, что правительство страны платит высокую цену за то, что не ввело антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала на то, что Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона, если введет рестрикции в отношении Москвы. Напротив, она предрекла усиление давления США на Сербию.

2 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Сербии вводить санкции против РФ лишил страну союзников на Западе. Он добавил, что страна не может действовать в одиночку, поскольку в основном окружена странами — членами НАТО.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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