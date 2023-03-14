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Глава ФГУП «Космическая связь» сообщил о росте случаев атак на российские спутники

Глава «Космической связи»: на российские спутники идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал
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Фото: ТАСС/Игорь Агеенко
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В последнее время Россия наблюдает постоянные попытки с сопредельной территории заглушить или подменить спутниковый сигнал, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Он отметил, что в РФ создается программно-аппаратный комплекс, который позволяет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник. Он выразил надежду, что до конца года проект будет реализован.

«В последнее время это приобрело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, <...> есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить», — рассказал ТАСС гендиректор предприятия 14 марта.

Волин также уточнил, что определявшиеся ранее целенаправленные помехи не были направлены на космические аппараты гражданского назначения, но теперь ситуация изменилась.

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Весной прошлого года система безопасности «Роскосмоса» автоматически отбила атаки хакеров на Центр управления полетами (ЦУП) и космическую группировку.

В тот день ранее в госкорпорации также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в результате хакерского взлома «Роскосмос» потерял контроль над своими спутниками. Подчеркивалось, что каналы управления орбитальной группировкой спутников и российским сегментом Международной космической станции надежно защищены.

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