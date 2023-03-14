Глава ФГУП «Космическая связь» сообщил о росте случаев атак на российские спутники

В последнее время Россия наблюдает постоянные попытки с сопредельной территории заглушить или подменить спутниковый сигнал, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Он отметил, что в РФ создается программно-аппаратный комплекс, который позволяет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник. Он выразил надежду, что до конца года проект будет реализован.

«В последнее время это приобрело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, <...> есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить», — рассказал ТАСС гендиректор предприятия 14 марта.

Волин также уточнил, что определявшиеся ранее целенаправленные помехи не были направлены на космические аппараты гражданского назначения, но теперь ситуация изменилась.

Весной прошлого года система безопасности «Роскосмоса» автоматически отбила атаки хакеров на Центр управления полетами (ЦУП) и космическую группировку.

В тот день ранее в госкорпорации также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в результате хакерского взлома «Роскосмос» потерял контроль над своими спутниками. Подчеркивалось, что каналы управления орбитальной группировкой спутников и российским сегментом Международной космической станции надежно защищены.