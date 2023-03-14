Очистка городских водоемов стартовала в Астрахани

Очистка акваторий городских каналов стартовала в Астрахани. Рабочие уберут мусор, накопившийся в воде за зиму.

Навигацию по водоемам удалось открыть благодаря ветру, который в минувшие выходные разогнал последний лед. 13 марта коммунальщики собирали мусор на канале имени Варвация и реке Кутум. Об этом сообщает «Астрахань 24». Всего собрано 2 кубометра мусора, в основном это стеклянные бутылки, коробки и пластиковые отходы.

Обычно наибольший объем мусора накапливается у Ямгурчевского, Красного и Ивановского мостов. По графику уборка акваторий будет вестись пять раз в неделю.

10 марта в Астрахани был проведен первый «День чистоты». К уборке присоединились сотрудники районных администраций и учреждений, подведомственных городскому управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству. Также в наведении порядка участвовали волонтеры и студенты. За один день активисты собрали 188 мешков мусора.