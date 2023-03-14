Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели в Одесской области. Об этом сообщило 14 марта украинское издание «Страна.ua».

В регионе работает система противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

К настоящему моменту комментария от Минобороны России о нанесении ударов по данной территории Украины не поступало.

Накануне взрывы прогремели в Сумской области. В российском ведомстве данную информацию также не комментировали.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил российский лидер, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.