Глава «Оренбурга» заявил о желании футболиста из Аргентины получить гражданство РФ

Президент российского футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин рассказал изданию «Спорт-Экспресс» 14 марта о желании 25-летнего аргентинского полузащитника Лукаса Веры получить гражданство РФ.

«Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет? Но пока что никаких конкретных действий в этом направлении не было», — сказал Еремякин.

Вера начал играть за «Оренбург», покинув аргентинский ФК «Ланус», в июле прошлого года. В сезоне-2022/23 он забил один гол и сделал пять результативных передач в 20 матчах за команду.

Контракт спортсмена с «Оренбургом» действителен до конца июня 2024 года.

10 марта «СЭ» сообщил о том, что ФК «Сочи» на своем домашнем поле потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. «Оренбург» на стадионе «Фишт» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:0. «Сочи» в текущем сезоне РПЛ проиграл на домашнем поле впервые. Кроме того, это первое поражение главного тренера команды Курбана Бердыева после возвращения в чемпионат России.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому российское гражданство получили футболисты «Зенита» из Бразилии Малком и Клаудиньо.