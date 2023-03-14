Ледовую дорогу у Коммунального моста в Томске разобрали примерно на треть

Ледовую дорогу под Коммунальным мостом в Томске демонтировали на 35%. Проезд был организован для техники, которая была задействована в ремонте опор переправы.

По данным мэрии, дорогу провели в январе 2023 года. Тогда специалисты МЧС разъясняли, что если демонтаж дороги не будет вовремя выполнен, деревне Черная Речка во время паводка будет угрожать подтопление. Ремонт опор Коммунального моста завершился в начале марта, в связи с чем подрядчик приступил к демонтажу ледовой дороги. Работы выполнены на 35%, уточняет РИА «Томск». Согласно графику, демонтаж завершится 20 марта.

Протяженность ледовой дороги составляла 165 м, ширина — 6 м. Толщина льда составляла 70 см.

Капитальный ремонт Коммунального моста стартовал в мае 2022 года. В середине декабря рабочие открыли северную половину переправы, которая до этого была закрыта для транспорта. Ремонт завершится в декабре 2023 года.