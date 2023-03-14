Движение грузовиков ограничат на дорогах Барнаула

Временные ограничения движения большегрузного транспорта введут на территории Барнаула с 1 по 30 апреля. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на мэрию города.

Ограничения действуют ежегодно во время весенней распутицы. Грузовикам с нагрузкой на ось больше 6 т запрещают выезжать на дороги, чтобы избежать их сезонного разрушения.

В администрации поясняют, что ограничения не затрагивают некоторые виды транспорта. В частности, свободным остается проезд для грузовиков, перевозящих продукты питания, корма, лекарства и топливо. Кроме того, ограничение не затрагивает международные грузоперевозки. Вне зависимости от веса транспорта продолжат курсировать пассажирские автобусы.

13 марта в Оренбургской области ограничили движение транспорта по мосту через реку Чаган в Первомайском районе. Переправа затопляется во время паводка.