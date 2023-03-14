Такси с пассажиром съехало в реку в Самарской области

Спасатели эвакуировали двух человек из машины такси, которая съехала в реку в Самарской области. Автомобиль удалось вытащить из воды с помощью тяжелой техники.

Инцидент произошел ночью 14 марта около поселка Смышляевка. Дорогу начало подтапливать паводковыми водами. Водитель такси решил проехать опасный участок, однако машины затащило в глубокое место потоком воды. Об этом сообщает ИА «Самара».

Оказавшись в реке, автомобиль заглох, двери оказались заблокированы. Выбраться самостоятельно водитель и пассажирка не могли, они обратились к спасателям. Рядом с опасным участком трактор выполнял работы по отсыпке грунта для перекрытия дороги. Спасатели в гидрокостюмах добрались до автомобиля, разблокировали двери и помогли людям выбраться. Затем тяжелая техника вытащила машину из воды.

В начале марта машина с четырьмя людьми провалилась под лед на озере Байкал в Иркутской области. Потерпевшим удалось самостоятельно покинуть салон, в их числе был ребенок 2018 года рождения.