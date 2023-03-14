ПСБ предложил дистанционно подтверждать доход при подаче заявки на ипотеку

ПСБ запустил сервис дистанционного подтверждения дохода и трудовой занятости при подаче заявки на ипотеку в интернет-банке или мобильном приложении.

Как рассказали в пресс-службе ПСБ, при оформлении онлайн-заявки на ипотеку клиенту предложат авторизоваться на Госуслугах. Затем заемщика попросят дать согласие на получение сведений о доходах, и в случае положительного ответа эта информация становится доступна банку через цифровой профиль на Едином портале Госуслуг. Далее, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется только загрузить скан паспорта.

Директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов отметил, что интеграция банковских систем с порталом Госуслуг «позволяет максимально оптимизировать многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита». «Услуга дистанционного подтверждения дохода даст банку возможность за считанные минуты получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, усилить конкурентные преимущества, а клиентам — значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время», — добавил он.

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