Песков заверил в обеспечении безопасности Путина от коронавируса

Меры защиты президента России Владимира Путина от коронавируса будут соблюдаться, несмотря на возможное прекращение пандемии. Об этом 14 марта заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Наши специалисты, те, кто отвечают за безопасность президента, исходят прежде всего из наших реалий. Прекращение пандемии не исключает опасность распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний. Мы с вами видим цифры ежедневно, которые публикуются. Поэтому и дальше для обеспечения безопасности президента будет делаться всё, что необходимо», — сказал он журналистам.

Ранее, 8 марта, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению, однако возможен вариант появления новых вариантов вируса. По его словам, в России сейчас около 12–14 тыс. заболевших, что является небольшим количеством. Также он отметил невысокий уровень летальности и заверил, что в стране не происходит ничего страшного.

В тот же день сообщалось, что российские ученые разработали универсальный анализатор, способный распознавать вирусы и инфекции. Анализатор успешно распознает аденовирус, коронавирус и несколько возбудителей гриппа (А и В).

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