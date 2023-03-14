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Предсказавший крах Lehman Brothers аналитик ожидает банкротства Credit Suisse

Американский аналитик Кийосаки спрогнозировал банкротство Credit Suisse
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, заявил, что следует ожидать банкротства Credit Suisse. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business.

«Проблема заключается в рынке облигаций., <...> Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, <...> так как рынок облигаций рушится», — цитирует его RT.

Накануне французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо выразил мнение, что экономический хаос, к которому приведет крах крупнейших западных банков, может спровоцировать третью мировую войну, сообщает телеканал «360».

По его словам, крах претерпевают парижская фондовая биржа и швейцарский финансовый конгломерат Crédit Suisse, пишет Pravda.Ru. Американский банк Western Alliance также находится на грани разорения. Котировки банков приостановлены из-за волатильности стоимости акций.

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11 марта стало известно о банкротстве в США банка Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

После продажи британского отделения обанкротившегося Silicon Valley Bank акции американских банков стали терять позиции на торгах. Так, более чем на 44% подешевели ценные бумаги Western Alliance, почти на 59% — First Republic Bank. Акции банков PacWest, Zions и UMB Financial падали в цене на 20,7–27,5%.

На следующий день издание Axios сообщило, что администрации Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. В публикации отмечается, что, если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

Тогда же появилась информация о том, что американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося SVB. По словам министра финансов Джанет Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

В свою очередь президент США Джо Байден попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны, передает НСН. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране.

По словам американского лидера, ситуация вокруг обанкротившихся банков не отразится на налогоплательщиках, сообщает телеканал «Звезда».

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