Российские дилеры планируют весной привезти новые для рынка автомобили

Весной 2023 года дилеры планируют привезти в Россию принципиально новые для страны автомобили. Машины будут ввозить по параллельному импорту.

Таким образом российский рынок пополнится электрокарами Dongfeng E70 и HiPhi Z. В продаже появятся модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, которые ранее официально не ввозились большими партиями.

Как заявила «РИА Новости» директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова, пока для компании, которую она представляет, ключевым вектором по параллельному импорту остаются марки среднего и премиального сегментов.

Директор компании «Авилон Электро» Сергей Мелюх отметил, что в ближайшее время компания планирует поставки автомобилей Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z.

«Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже», — подчеркивает руководитель «Авилон Электро».

Мелюх считает, что потенциал роста есть у электромобилей. По словам директора компании, их, как правило покупают в качестве второй машины.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили, что в ближайшее время на рынок поступит несколько новинок. Однако, по словам специалистов, на большой объем параллельного импорта рассчитывать пока не стоит.

Накануне Минпромторг включил в список брендов, разрешенных для ввоза в РФ по параллельному импорту, автомобили еще 11 иностранных марок. В список вошли Hino, Renault, Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, KIA, Mazda, Opel и Peugeot.

До этого, 6 марта, стало известно, что в московских магазинах официальных дилеров немецкого автоконцерна Volkswagen закончились последние официально ввезенные внедорожники Volkswagen Touareg. Всего в различных регионах России остался 21 подобный внедорожник по цене от 9,2 млн до 15,1 млн рублей.

27 февраля газета Handelsblatt сообщила, что Volkswagen намерен запретить китайским заводам поставлять свои автомобили в Россию, чтобы бороться с экспортом своих машин из КНР, для чего даже создал систему черных списков. В него вошли оптовые китайские компании, которые больше не смогут закупать автомобили напрямую у китайских совместных предприятий.

Ранее, 13 февраля, отмечалось, что в РФ по параллельному импорту привезли переднеприводный кроссовер Volkswagen Tharu. Автомобиль в РФ оценили в 3 922 760 рублей.