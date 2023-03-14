Песков не исключил участия Путина в саммите G20 в Индии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможности участия главы государства в саммите «Группы двадцати» в Индии.

«Не исключаем возможности участия Путина в саммите G20», — сообщил он журналистам 14 марта.

Днем ранее Песков отметил, что Россия продолжает полноформатное участие в «Двадцатке» и намерена делать это и дальше, но решения о поездке на саммит Путина пока не принималось.

Ранее, 10 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях G20 в Нью-Дели прошел конструктивно. Он уточнил, что обсуждал с Блинкеном исключительно ситуацию с сфере стратегической стабильности и тему Украины.

Разговор между Лавровым и Блинкеном состоялся 2 марта в ходе саммита глав МИД G20. Госсекретарь США рассказал, что обратился к главе российского Министерства иностранных дел с призывом отменить решение о приостановке участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), о чем Путин объявил 21 февраля в рамках своего послания Федеральному собранию.

В диалоге Блинкен также подчеркнул, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и призвал освободить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, который был задержан в Москве в конце декабря 2018 года.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что никакого диалога о судьбе Пола Уилана не велось. Она задалась вопросом, почему представитель администрации президента США обманывает своих граждан, и предположила, что для Блинкена это «самопиар» и часть электоральной игры.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Предыдущее собрание лидеров «Двадцатки» прошло 15 и 16 ноября 2022 года на Бали.