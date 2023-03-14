У США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative от 14 марта.

По его мнению, участие Вашингтона в конфликте с Россией на территории Украины только расшатывает как политическую, так и экономическую обстановку в самих Штатах.

«Осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал, который следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат», — указал Макгрегор.

Он подчеркнул, что РФ подготовлена к ведению спецоперации по защите Донбасса лучше, чем западный блок союзников президента Украины Владимира Зеленского, заручившись при этом не только эффективной экономической системой, но и политическим влиянием Глобального Юга.

«Тот факт, что экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы, едва ли укрепил глобальные позиции Вашингтона», — считает экс-полковник.

Он также выразил уверенность в том, что в нынешней администрации президента США Джо Байдена оказалось слишком много представителей администрации бывшего лидера страны Джорджа Буша-младшего, требующих от руководства Белого дома более бездумных действий на Украине, вызывая тем самым кризис доверия граждан к собственным властям.

До этого, 8 марта, Макгрегор призвал Байдена пойти на мирное соглашение с РФ, пока российская армия не заняла Киев и не дошла до границ Польши. По его словам, США недооценили Россию, а армия, которую Штаты вооружили на Украине, уничтожена и теряет тысячи людей в день.

Вместе с тем в январе президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. Он отметил, что это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, а также работе оборонно-промышленного комплекса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.