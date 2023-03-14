В Москве утвердили предмет охраны музея-квартиры Алексея Толстого

В Москве утвержден предмет охраны бывшего флигеля особняка промышленника Степана Рябушинского. Сейчас в этом здании на Спиридоновке располагается музей-квартира писателя Алексея Толстого, уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В предмет охраны внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века. При проведении реставрационных и любых других работ специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ», — отметила Сергунина.

Здание в стиле модерн было построено в 1902 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. В его центральной части располагались конюшня и каретный сарай, в левом крыле — дворницкая, прачечная и комнаты прислуги, в правом — помещения для хранения инвентаря.

В 1930-е годы один из этажей заняли редакции различных журналов, а в 1940-е сюда переехал Алексей Толстой. В его квартире, в частности, был кабинет, гостиная с камином, кухня. Музей открыли в 1987 году. Здание является объектом культурного наследия.

Предмет охраны — документ, содержащий описание особенностей объекта, подлежащие обязательному сохранению.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.