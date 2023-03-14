В Ленобласти шестиклассник впал в кому после жалоб на головную боль

В Кировском районе Ленинградской области 12-летний школьник впал в кому после жалоб на головную боль. Об этом сообщает 78.ru во вторник, 14 марта.

Инцидент произошел в городе Отрадное. По словам матери, ее сын пожаловался на сильную головную боль. Женщина дала ему таблетку анальгина, но мальчик почувствовал себя хуже, после чего ему вызвали скорую. Медики доставили школьника в тяжелом состоянии в городскую больницу Шлиссельбурга.

Известно, что мальчик воспитывается в полной семье и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

По факту случившегося проводится проверка. Пока не известно, что стало причиной головной боли ребенка.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в Саратовской области ребенок впал в кому после падения на него футбольных ворот. Мальчик был госпитализирован в Саратовскую областную детскую клиническую больницу. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мозга.