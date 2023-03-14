В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш в Турции. Об этом 14 марта сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) на своем сайте.

Толчок был зафиксирован примерно в 20 км к западу от города Эльбистана на глубине 7 км. Он произошел в 9:47 мск.

В начале февраля эта провинция оказалась в эпицентре разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имеющие меньшую магнитуду.

12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв февральских землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек. Еще 115 тыс. человек получили ранения. Также известно, что среди погибших было более 6,6 тыс. иностранцев, в основном граждан Сирии.

Ранее, 4 марта, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что с момента первого землетрясения произошло более 13 тыс. повторных толчков. В результате обрушилось порядка 26 300 строений, на месте большинства завалов были проведены поисково-спасательные операции.