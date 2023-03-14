В метро Москвы поступит 6,5 млн карт «Тройка» с российским чипом в 2023 году

В 2023 году в кассы и автоматы Московского метрополитена поступит около 6,5 млн транспортных карт «Тройка» с чипом российского производства. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, для карт с новым чипом не потребуется менять или дорабатывать оборудование турникетов и касс по продаже билетов, потому что такая «Тройка» полностью соответствуют стандартам городского транспорта.

Новый чип российского производства для транспортной карты начали разрабатывать в 2019 году, но внедрить технологию удалось только сейчас.

«Еще тогда мы сделали правильную инвестицию и получили результат — современную и безопасную отечественную технологию, которая обеспечивает стабильную работу билетной системы в транспорте», — передает слова Ликсутова сайт мэра Москвы.

Работу в этом направлении планируют продолжать. По словам заммэра, сейчас в транспортной сфере работают над внедрением еще одного более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений.

В последний раз новые карты «Тройка» выпустили 1 марта к полному запуску Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро после открытия последнего участка, который включал девять станций «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». О новом чипе в этих картах заявлено не было: они отличаются от обычной «Тройки» только дизайном с изображением новых станций метро.