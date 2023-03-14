В Симферополе на складе ликвидировали пожар площадью 1 тыс. кв. м

Пожар в складском помещении в Симферополе на улице Западной, охвативший площадь в 1 тыс. кв. м, потушили. Как сообщили в региональном МЧС России во вторник, 14 марта, в результате возгорания никто не пострадал.

Возгорание произошло в 7:23 мск. В тушении пожара были задействованы порядка 30 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день возгорание произошло на территории ангара в Свердловской области. Пожар охватил площадь в 1600 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.