В Белоруссии допустили дестабилизацию обстановки в стране с привлечением наемников

Экстремистские и террористические группировки могут попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Об этом 14 марта сообщило МВД республики.

«Участники экстремистских и террористических организаций, таких как полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», — говорится в сообщении.

МВД предупредило, что связанные с боевиками люди, в том числе родственники и знакомые, образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины.

Подчеркивается, что связи воюющих в составе незаконных вооруженных формирований на Украине белорусских наемников зафиксированы и отрабатываются на предмет подрывной деятельности внутри страны и оказания содействия зарубежным радикальным инициативам.

Ранее, 9 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за государственную измену. Отмечается, что основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

7 марта Лукашенко сообщил о задержании на белорусской территории украинского террориста, причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Также задержаны его пособники. По словам Лукашенко, диверсант был завербован Службой безопасности Украины еще в 2014 году. Он является гражданином России и имеет украинский паспорт.