У главы аэродрома под Петербургом украли ценности на 1,5 млн рублей

Из дома директора аэропорта под Санкт-Петербургом украли драгоценности на 1,5 млн рублей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области. Потерпевший предполагает, что в его трехэтажный дом пробрались с 11:20 до 21:10. Как именно злоумышленник попал в коттедж, пока не известно. Отмечается, что в доме не была установлена охранная сигнализация.

Директор аэропорта сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

4 марта сообщалось, что в Москве неизвестный напал на гражданина Индии, избил его и похитил рюкзак с 1 млн рублей. Все произошло на улице Красного Маяка на юге столицы вечером 3 марта. Преступник поджидал 56-летнего иностранца у подъезда его дома. Там мужчина сбил потерпевшего с ног, несколько раз ударил его и выхватил рюкзак с деньгами, после чего скрылся с места преступления. В МВД проводят проверку.