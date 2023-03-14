Япония поддержала намерение Австралии создать атомный подводный флот

Япония поддерживает стремление Австралии обзавестись атомным подводным флотом. Об этом премьер-министр страны Фумио Кисида заявил в ходе телефонных переговоров с австралийским коллегой Энтони Альбанезом во вторник, 14 марта.

«Премьер-министр Кисида заявил, что Япония последовательно поддерживает эти усилия», — цитирует его The Japan Times.

Кисида также отметил, что инициатива альянса AUKUS будет способствовать поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, передает RT.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в США для участия в саммите американо-британо-австралийского оборонного партнерства AUKUS, которое широко воспринимается как проект сдерживания Китая. Лидеры трех стран официально озвучили планы строительства атомного подводного флота для Австралии.

Кроме этого он призвал к ускорению и усилению военной помощи со стороны стран Запада для Украины, сообщается на сайте kp.ru.

В тот же день президент США Джо Байден сообщил по итогам встречи в Сан-Диего (штат Калифорния) с Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, что подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, но будут оснащены атомными силовыми установками, пишет Life.Ru.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией и Австралией в рамках AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием. Многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах созданием атомного флота нового поколения.

В военном партнерстве AUKUS заявили, что разрабатывают возможность продавать атомные подводные лодки (АПЛ) с соблюдением режима ядерного нераспространения. Там отметили, что разработка проводится совместно с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), уточняет телеканал «Звезда».

О том, что Австралия купит до пяти американских атомных подводных лодок класса Virginia, 8 марта сообщило агентство Reuters. В начале 2030-х годов страна купит три подводные лодки, после чего сможет приобрести еще две. Отмечается, что США могут разместить несколько подводных лодок в Западной Австралии к 2027 году.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года.

На следующий день правительство Австралии сообщило, что флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства. Они будут построены на верфях Аделаиды. Предполагалось, что их создание обойдется более чем в $65,9 млрд.