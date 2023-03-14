Три девочки-подростка пропали в Красноярском крае

Три девочки-подростка пропали в городе Ужуре Красноярского края, они не выходят на связь с 13 марта. Соответствующая запись опубликована волонтерами в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что двум девочкам по 15 лет, третьей — 17. Они ушли из дома накануне утром.

Волонтеры предполагают, что подростки могут направляться в Кемерово или Новосибирск. Всех, кто располагает данными об их местонахождении, призвали обращаться в полицию.

12 февраля сообщалось, что на Сахалине нашли трех жителей Углегорска, пропавших при поездке на снегоходах. За день до этого три человека, в том числе 15-летний подросток, выехали на двух снегоходах в район мыса Ламанон и перестали выходить на связь. Их поисками занимались волонтеры, сотрудники муниципального отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), а также спасатели.