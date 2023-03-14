Украинские боевики выпустили шесть снарядов из HIMARS по Красному Лучу в ЛНР

Украинские боевики во вторник, 14 марта, открыли огонь по городу Красный Луч в Луганской Народной Республике, было выпущено шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

В Telegram-канале ведомства сообщили, что удар был нанесен в 6:00. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли также из HIMARS Волноваху в Донецкой Народной Республике. Сообщалось о двух погибших. Также два человека получили ранения, среди них есть ребенок. «Известия» публиковали последствия удара.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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