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Командир танкового подразделения раскрыл цели участников СВО

Военный: участники СВО выступают против украинского фашизма, а не народа
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Участники специальной операции сражаются не с гражданами Украины, а с фашистским режимом. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал «РИА Новости» командир танкового подразделения Западного военного округа (ЗВО) с позывным Успех.

«Украинский народ нам не враг. Мы воюем с их режимом. Это новая форма фашизма, это неофашизм», — подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что раньше украинцы боролись с проявлениями фашизма, а теперь сами используют нацистскую символику.

«Я не знаю, что должно произойти с народом, что их такое устраивает. А теперь еще позволяют по мирным людям стрелять. <...> Восемь лет они стреляли по Донбассу», — напомнил военнослужащий.

Отмечается, что он был награжден орденом Мужества после того, как его экипаж удержал занимаемую позицию, несмотря на численное превосходство боевиков, уничтожив два танка, два БМП и нанеся ущерб личному составу противника. При этом командир подразделения лично оказал помощь раненому украинскому солдату, которого бросили сослуживцы.

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Ранее, 3 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления ряда докладчиков Совета по правам человека (СПЧ) при ООН о якобы уничтожении украинских культурных ценностей в ходе спецоперации. По ее словам, такие высказывания можно расценивать как еще одну попытку выгородить киевский режим.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно подчеркивал, что, начиная специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса, власти Российской Федерации не ставили себе задачу уничтожить Украину, а защищают людей, которые на протяжении многих лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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