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Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли втрое

Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза — до €208 млрд
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Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich
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Расходы Евросоюза (ЕС) на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году выросли в 3,3 раза — до €208 млрд. Соответствующая информация следует из расчетов агентства «РИА Новости» на основе данных Евростата.

ЕС в 2022 году в основном закупал газ в 27 странах и потратил на него €208 млрд, в то время как в 2021-м было потрачено €62,5 млрд. Большая часть расходов (€109,4 млрд) пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), а не на поставки по трубопроводу (€98,6 млрд).

США стали крупнейшим продавцом СПГ в Европу в минувшем году. Расходы на американские поставки выросли в семь раз и достигли €48,4 млрд. При этом за российский газ ЕС заплатил в 2022 году рекордные €47,6 млрд, €16,2 млрд из которых пришлось на СПГ.

Следом по продажам СПГ в ЕС идут Катар (€16,1 млрд), Ангола (€4,8 млрд), Египет (€4,8 млрд). В первой десятке поставщиков находятся Алжир, Нигерия, Норвегия, Тринидад и Тобаго, а также Камерун, на которые суммарно приходится €17,3 млрд трат ЕС на СПГ.

Россия лидирует по доходам от реализации трубопроводного газа. Расходы ЕС по этой позиции выросли до рекордных за последние десятилетия €31,4 млрд. На втором месте – Норвегия (€21,1 млрд), на третьей строчке находится Алжир (€17,7 млрд). В четыре раза выросли доходы от поставок газа по трубопроводам у Азербайджана — до €15,6 млрд, а у Великобритании — в 2,8 раза, до €8,3 млрд.

Доля США в расходах ЕС на сжиженный и трубопроводный газ по итогам 2022 года составила 23,4%, России — 22,8%, Норвегии — 11,9%, Алжира — 10,8%, а Катара — 7,7%.

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Ранее, 10 марта, цена на газ в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м. В этот день апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $515 за 1 тыс. куб. м. В дальнейшем стоимость увеличилась до $551,6 за 1 тыс. куб. м, поднявшись на 15,4% по сравнению с предыдущим днем.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 9 марта предрекла сложный год для ЕС без поставок российского газа. Еврокомиссия предложит продлить соглашение о снижении потребления топлива на 15%.

13 февраля Еврокомиссия предупредила о возможной нехватке газа в ЕС следующей зимой. Такой прогноз был опубликован на сайте Европейской комиссии. Его объяснили высоким внутренним спросом и невозможностью в контексте геополитической напряженности исключать вероятность дефицита.

До этого, 19 декабря 2022-го, Евросоюз согласовал решение о введении потолка цен на российские нефтепродукты. Оно вступило в силу 5 февраля. Постановление будет действовать в течение одного года. Еврокомиссия должна к 1 ноября 2023 года провести оценку работы механизма с учетом ситуации с поставками газа.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

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