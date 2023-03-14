Один человек погиб в массовом ДТП с бетономешалкой в Приморском крае
В Приморском крае произошла авария с участием бетономешалки, один человек погиб. Кадры с места инцидента появились 14 марта в Telegram-канале Newsbox24.tv.
На видео запечатлено, как на трассе Большой Камень столкнулись грузовик и еще два легковых автомобиля. По предварительным данным, есть один погибший.
Другие подробности произошедшего устанавливаются.
12 марта в Саратовской области на трассе произошла массовая авария с участием 21 автомобиля. 14 человек, среди которых дети, госпитализировали. По факту ДТП организована проверка.