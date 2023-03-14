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В ЛНР заявили о прибытии в Константиновку десяти фур с западной амуницией для ВСУ

Марочко: в Константиновку прибыли 10 фур с западной амуницией для войск Киева
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Крупный груз с амуницией для Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыл в подконтрольный Киеву город Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 14 марта.

«Отмечено прибытие 10 еврофур объемом 96 кубометров на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна-отправитель груза неизвестна, но все автомобили были на польских номерных знаках», — заявил Марочко в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в груз также вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения и противодронные ружья.

Он добавил, что фуры частично разгружали на склад, частично — в военные автомобили, уезжавшие в сторону города Часов Яр к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля прошлого года спецоперации по защите Донбасса. Так, 13 марта министерство обороны Испании сообщило, что первые 10 военных экипажей ВСУ завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard.

До этого, 9 марта, поступили сообщения что Польша передала Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных. Министр обороны страны Мариуш Блащак также отметил, что Польша завершила обучение украинских военных.

Осенью прошлого года по срочному запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для украинской армии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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