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Минпромторг: обязательную маркировку БАДов в России могут начать с 1 октября 2023 года

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Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться в России с 1 октября текущего года, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева 13 марта.

По ее словам, в настоящее время министерством подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки.

«Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет — с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября начало обязательной маркировки производителями и импортерами», — уточнила замминистра «РИА Новости».

Приезжева добавила, что с 1 марта следующего года предлагается сделать обязательной фиксацию кода маркировки при розничной продаже. С 1 мая в систему должны будут передаваться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета.

Замминистра также отметила, что, по данным Высшей школы экономики (ВШЭ), доля незаконного оборота БАД в России в 2021 году составляла около 49% от общего рынка, из чего следует, что почти половина добавок, которые обращались на рынке, не соответствовали требованиям безопасности. Вследствие этого, по ее словам, в 2021 году решением госкомиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции было принято решение о том, что необходимо провести эксперимент по маркировке такой продукции.

«По всем участникам оборота прошли тестирования. Это и производители, и импортеры, и розница — аптечный сегмент. И представители ритейла также прошли тестирование», — заметила Приезжева.

Полная реализация инициативы должна наступить к 1 сентября 2025 года, заключила замминистра.

Дневной надзор: маркетплейсы обяжут проверять товары до продаж
Позволит ли это ликвидировать фальсификат и контрафакт на онлайн-площадках

До этого, 10 марта, сообщалось, что Роспотребнадзор обяжет проверять торговцев и продукцию, которые поступают на онлайн-площадки. Для этого, по словам представителей ведомства, следует использовать систему маркировки, которая содержат важную для проверок информацию, к примеру о продавцах, которые прошли обязательную регистрацию в системе.

Ранее, 3 февраля, в Минздраве РФ поддержали предложение размещать на упаковках сахаросодержащих напитков информацию об их вреде для здоровья по аналогии с табачными изделиями.

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