Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков не исключил участия Путина в саммите G20 в Индии
Мир
Экс-советник Пентагона предсказал уничтожение национальной мощи США из-за Украины
Мир
Песков назвал военный путь единственным на Украине при нынешней позиции Киева
Мир
В Кремле оценили позицию Сербии по отношению к России
Политика
В ГД назвали важным доказательством переписку России с ФРГ, Данией и Швецией по СП
Политика
Песков сообщил о планах проведения прямой линии с Путиным в 2023 году
Политика
Грушко сообщил о продлении зерновой сделки
Армия
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области
Мир
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7
Спорт
Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Общество
Путин обратился к участникам первого конгресса Международного движения русофилов
Мир
Разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией
Сюжет:

Мэр Донецка указал на неспособность США объяснить обстрелы Киевом мирных жителей

Мэр Донецка Кулемзин: пропаганда в США не может объяснить обстрелы ВСУ мирных жителей
0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 марта заявил, что пропаганда США не может объяснить обстрелы мирного населения Донбасса, которые ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Всей американской пропаганде, которая выдает черное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали. И не могут заявить, что они что-то разбили значимое с военной точки зрения. И ни одного военного, кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках», — сказал Кулемзин в беседе с «РИА Новости».

По его словам, тот факт, что от обстрелов ВСУ страдают именно мирные объекты, очевиден всем и его невозможно подделать, поскольку все службы и корреспонденты выезжают на места нанесенных ударов.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

Ранее в этот день Кулемзин сообщил, что в рядах ВСУ существуют подразделения, которые «специализируются» на обстрелах мирного населения.

Накануне в ходе очередного обстрела города двое жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Кроме того, были повреждены здания школы № 51 и завода «Топаз».

Тогда же появились кадры последствий атаки по Киевскому району Донецка. На видео, представленном съемочной группой «Известий», видно, что в пострадавшей от удара школе разбиты окна, осыпалась штукатурка стен и потолка.

Мирные кварталы города подвергаются массированным обстрелам украинской армии практически ежедневно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023