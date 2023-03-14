Мэр Донецка указал на неспособность США объяснить обстрелы Киевом мирных жителей

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 марта заявил, что пропаганда США не может объяснить обстрелы мирного населения Донбасса, которые ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Всей американской пропаганде, которая выдает черное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали. И не могут заявить, что они что-то разбили значимое с военной точки зрения. И ни одного военного, кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках», — сказал Кулемзин в беседе с «РИА Новости».

По его словам, тот факт, что от обстрелов ВСУ страдают именно мирные объекты, очевиден всем и его невозможно подделать, поскольку все службы и корреспонденты выезжают на места нанесенных ударов.

Ранее в этот день Кулемзин сообщил, что в рядах ВСУ существуют подразделения, которые «специализируются» на обстрелах мирного населения.

Накануне в ходе очередного обстрела города двое жителей, мужчина и женщина, получили ранения. Кроме того, были повреждены здания школы № 51 и завода «Топаз».

Тогда же появились кадры последствий атаки по Киевскому району Донецка. На видео, представленном съемочной группой «Известий», видно, что в пострадавшей от удара школе разбиты окна, осыпалась штукатурка стен и потолка.

Мирные кварталы города подвергаются массированным обстрелам украинской армии практически ежедневно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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