Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков не исключил участия Путина в саммите G20 в Индии
Мир
Экс-советник Пентагона предсказал уничтожение национальной мощи США из-за Украины
Мир
Песков назвал военный путь единственным на Украине при нынешней позиции Киева
Мир
В Кремле оценили позицию Сербии по отношению к России
Политика
В ГД назвали важным доказательством переписку России с ФРГ, Данией и Швецией по СП
Политика
Песков сообщил о планах проведения прямой линии с Путиным в 2023 году
Политика
Грушко сообщил о продлении зерновой сделки
Армия
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области
Мир
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7
Спорт
Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Общество
Путин обратился к участникам первого конгресса Международного движения русофилов
Мир
Разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией

Губернатор сообщил о состоянии пострадавшей от ракет в Белгородской области

Пострадавшую от осколков ракет в Белгородской области могут перевести на лечение в Москву
0
Фото: t.me/belgorod01
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшая в результате падения обломков сбитых ракет над Белгородской областью находится в реанимации, при необходимости она будет переведена в Москву. Об этом сообщил 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Гладков отметил, что в ночь на 14 марта сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате пострадавших нет. При этом, добавил он, администрации предстоит провести подомовой обход, чтобы уточнить, имеются ли разрушения.

«Только теперь всем стало понятно, как мы себя здесь чувствуем»
Как живут Белгород и его окрестности под обстрелами со стороны Украины

Накануне утром ПВО сбили четыре ракеты в Белгородской области. Сообщалось о пострадавшей. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Кроме того, уточнял губернатор, обломки ракет повредили два частных домовладения.

6 марта сообщалось, что система ПВО сбила три ракеты на территории города Новый Оскол в Белгородской области. Гладков уточнил, что также от осколков пострадали несколько фасадов и линии электропередачи в селах Новооскольского округа.

До этого, 28 февраля, мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал «Известиям», что в городе в одну из квартир через окно попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он сообщил, что обломки еще двух дронов были обнаружены на улицах города. Глава города добавил, что никто из местных жителей не пострадал, но было незначительно повреждено три автомобиля.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023