Губернатор сообщил о состоянии пострадавшей от ракет в Белгородской области

Пострадавшая в результате падения обломков сбитых ракет над Белгородской областью находится в реанимации, при необходимости она будет переведена в Москву. Об этом сообщил 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Гладков отметил, что в ночь на 14 марта сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате пострадавших нет. При этом, добавил он, администрации предстоит провести подомовой обход, чтобы уточнить, имеются ли разрушения.

Накануне утром ПВО сбили четыре ракеты в Белгородской области. Сообщалось о пострадавшей. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Кроме того, уточнял губернатор, обломки ракет повредили два частных домовладения.

6 марта сообщалось, что система ПВО сбила три ракеты на территории города Новый Оскол в Белгородской области. Гладков уточнил, что также от осколков пострадали несколько фасадов и линии электропередачи в селах Новооскольского округа.

До этого, 28 февраля, мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал «Известиям», что в городе в одну из квартир через окно попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он сообщил, что обломки еще двух дронов были обнаружены на улицах города. Глава города добавил, что никто из местных жителей не пострадал, но было незначительно повреждено три автомобиля.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.