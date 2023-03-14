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NYP: антироссийские санкции ставят под угрозу доллар и ведут США к долговому кризису

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Санкции Вашингтона против Москвы провоцируют недоверие к американскому доллару в других государствах и ослабляют позиции США на международной арене. Об этом предупредил обозреватель New York Post Джей Ньюман.

Он отметил, что более 100 государств отказались поддержать антироссийскую кампанию Запада. На этом фоне начали формироваться экономические коалиции, использующие альтернативные валюты для реализации товаров. Параллельно доллар начал падать в цене из-за снижения спроса.

«Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — заявил Ньюман.

Впрочем, потеря статуса, по его словам, не единственное, чего стоит опасаться американским властям. Помимо этого страна рискует оказаться в долговой яме. Публицист предположил, что в целях предотвращения кризиса Вашингтон может попытаться сократить число стратегических противников и «раз и навсегда навести порядок в собственной экономике».

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14 марта американский политолог Джон Вароли в разговоре с «Известиями» поделился неутешительным прогнозом для экономики США. Он пришел к выводу, что сегодняшняя финансовая система в конечном итоге будет разрушена.

До этого, 11 марта, стало известно о банкротстве в США банка Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

На следующий день издание Axios сообщило, что администрации Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. В публикации отмечается, что, если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

В свою очередь президент США Джо Байден попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране.

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